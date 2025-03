Sicherstellung der WKStA im Kanzleramt: Wer schützt Daten der Mitarbeiter?

„Wurscht“ ist es aber nicht, denn in der Causa geht es um die übergeordnete Frage: War die Finanzprokuratur legitimiert, die Sicherstellung zu bekämpfen und damit für die Rechte der Mitarbeiter einzustehen?

Das Landesgericht als erste und das Oberlandesgericht als zweite Instanz haben dann inhaltlich entschieden, dass der Eingriff verhältnismäßig und in Ordnung war.

Die Finanzprokuratur hat sich – als Anwältin der Republik, dem Dienstgeber – dagegen gewehrt. Die Anordnung zur Sicherstellung sei zu unkonkret und der Eingriff unverhältnismäßig, weil von der Maßnahme ja auch private und sensible Daten von Mitarbeitern betroffen wären, wandte sie ein.

Man könnte sagen, es ist eigentlich eh schon wurscht. Nach Monaten des Tauziehens hat die WKStA im Juni 2023 genau jene Daten vom Kanzleramt bekommen, die sie im Zuge ihrer Ermittlungen zur Inseraten-Causa haben wollte: eMail-Konten und andere digitale Daten sämtlicher Mitarbeiter, die in der Amtszeit des früheren Kanzlers Sebastian Kurz (Dezember 2017 bis Oktober 2021) in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Kommunikation beschäftigt waren.

Keine Grundrechte

Das wollte die Generalprokuratur geklärt haben – und wandte sich in Form einer „Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes“ an den Obersten Gerichtshof (OGH). Wie der Standard am Dienstag berichtete, hat der OGH die Beschwerde Ende Jänner verworfen. Gewonnen oder verloren hat niemand – der Erkenntnisgewinn ist gleich null.

Der OGH erklärte grundsätzlich, dass es im hoheitlichen Vollzug keine Grundrechte gibt, die man verletzen könnte. Die Krux: Um Daten aus dem „hoheitlichen“ Bereich ging es gar nicht, sondern eben um private, sensible Daten von Mitarbeitern.

Verfassungsexperte Christoph Bezemek fasst zusammen: „Beamte sind Menschen, und Menschen haben Rechte.“ Mit Blick auf behördliche Tätigkeiten können derartige Rechte zwar nicht geltend gemacht werden, in anderen Zusammenhängen vielleicht schon – aber darauf gab der OGH keine Antwort. Und auch die Frage, ob die Finanzprokuratur legitimiert war, einzuschreiten, bleibt weiter offen.