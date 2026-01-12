Inland

Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei Söders CSU-Klausur

Markus Söder, Sebastian Kurz
Die bayerische CSU von Markus Söder begibt sich drei Tage lang in Klausur. Eingeladen sind am ersten Tag neben Kurz, Welt-Herausgeber Ulf Poschardt und Seyan Ates.
12.01.26, 16:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ende Dezember hat CSU-Fraktionsführer Klaus Holetschek im KURIER-Interview wissen lassen, dass er Sebastian Kurz zur Klausurtagung ins Kloster Banz eingeladen hat. 

Warum? "Wir haben immer wieder einen engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich", so Holetschek. Er komme aus einer Region, "wo das Kleinwalsertal vor der Haustür liegt. Bei Verkehrsthemen haben wir sicher auch unterschiedlich Positionen. Aber im Grunde genommen kommen wir sehr gut miteinander aus und teilen gleiche Interessen".

"Haben uns über Wokeness und Gendern unterhalten, statt Probleme zu lösen"

Im Mittelpunkt der nicht medienöffentlichen Rede von Kurz stand laut Programm "Europa im globalen Wettbewerb - aktuelle Herausforderungen für Politik und Wirtschaft". 

Im Fokus der Rede seien Migration, Bürokratie und Geopolitik gestanden.

Imamin Seyran Ateş: "Islamisten haben sich eingenistet"
Seyran Ateş

Seyran Ateş

Hernach referierte Seyran Ateş, Mitgründerin der Ibn Rushd-Goethe Moschee Berlin und Autorin, über eine freie Gesellschaft "– keine Chance für politischen Islam, Links- und Rechtsextremismus". Den Abschluss des ersten Tages soll ein Kamingespräch mit Ulf Poschardt bilden, Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider und Autor des Bestsellers "Shitbürgertum". 

In Google Maps öffnen

Mehr zum Thema

Sebastian Kurz Deutschland
kurier.at, haj  | 

Kommentare