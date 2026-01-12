Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei Söders CSU-Klausur

Ende Dezember hat CSU-Fraktionsführer Klaus Holetschek im KURIER-Interview wissen lassen, dass er Sebastian Kurz zur Klausurtagung ins Kloster Banz eingeladen hat.

Warum? "Wir haben immer wieder einen engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich", so Holetschek. Er komme aus einer Region, "wo das Kleinwalsertal vor der Haustür liegt. Bei Verkehrsthemen haben wir sicher auch unterschiedlich Positionen. Aber im Grunde genommen kommen wir sehr gut miteinander aus und teilen gleiche Interessen".