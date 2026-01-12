Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei Söders CSU-Klausur
Ende Dezember hat CSU-Fraktionsführer Klaus Holetschek im KURIER-Interview wissen lassen, dass er Sebastian Kurz zur Klausurtagung ins Kloster Banz eingeladen hat.
Warum? "Wir haben immer wieder einen engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich", so Holetschek. Er komme aus einer Region, "wo das Kleinwalsertal vor der Haustür liegt. Bei Verkehrsthemen haben wir sicher auch unterschiedlich Positionen. Aber im Grunde genommen kommen wir sehr gut miteinander aus und teilen gleiche Interessen".
Im Mittelpunkt der nicht medienöffentlichen Rede von Kurz stand laut Programm "Europa im globalen Wettbewerb - aktuelle Herausforderungen für Politik und Wirtschaft".
Im Fokus der Rede seien Migration, Bürokratie und Geopolitik gestanden.
Hernach referierte Seyran Ateş, Mitgründerin der Ibn Rushd-Goethe Moschee Berlin und Autorin, über eine freie Gesellschaft "– keine Chance für politischen Islam, Links- und Rechtsextremismus". Den Abschluss des ersten Tages soll ein Kamingespräch mit Ulf Poschardt bilden, Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider und Autor des Bestsellers "Shitbürgertum".
