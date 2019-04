Schulen sollen autonom auf Herbstferien verzichten können

Auch im Gesetzesentwurf selbst ist die Möglichkeit eines Ferienentfalls vorgesehen - allerdings nur "aus zwingenden schulorganisatorischen oder im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen" für einzelne Schulen oder Schularten. Gedacht ist dabei vor allem an berufsbildende mittlere und höhere Schulen, an denen Pflichtpraktika vorgeschrieben sind. Der Vorschlag der Pflichtschullehrer würde viel weiter gehen: Die Bildungsdirektionen sollen festlegen können, dass "alle Schulen oder Schularten den Entfall der Herbstferien, natürlich unter Heranziehung relevanter Gründe, autonom am jeweiligen Schulstandort beschließen können".