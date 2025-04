"Brauchen einen Kulturwandel": Wiederkehr plant Entbürokratisierung der Schulen

Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr kommt "sicher"

Trotz der nun noch schlechteren Budgetzahlen geht Wiederkehr davon aus, dass das geplante zweite verpflichtende Kindergartenjahr "sicher kommen" wird. Die Regierung habe sich darauf geeinigt, das Budget zu konsolidieren, aber gleichzeitig in Zukunftsbereiche wie Bildung zu investieren.

Es sei gelungen, in diesem Jahr 120 Mio. Euro an Aktivmitteln für den Bildungsbereich zu lukrieren, etwa für Sprachförderung, gegen Gewalt im Klassenzimmer und für modernere Pädagogik. Noch in Verhandlung ist, in welchen Bereichen das Bildungsministerium seinen Beitrag bei den geplanten Einsparungen von 1,1 Mrd. Euro in den Ressorts leisten wird.

Spielraum sieht Wiederkehr etwa bei weniger externen Beauftragungen oder Einsparungen bei Verwaltungskosten.