Schuldenbremse in Verfassung kommt nicht

Die SPÖ wird die Verankerung der " Schuldenbremse" in der Verfassung bei der Bundesratssitzung am morgigen Donnerstag blockieren. Das bekräftigte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch. Das Veto der SPÖ reicht, um die Neuregelung, die von ÖVP, FPÖ und Neos im Nationalrat beschlossen wurde, zu verhindern. Aber auch die Grünen Bundesräte werden dem Gesetz nicht zustimmen.

"Wir Sozialdemokraten im Bundesrat werden dieser Investitionsbremse auf keinen Fall unsere Zustimmung geben", betonte die SPÖ-Fraktionsvorsitzende im Bundesrat, Korinna Schumann, bei einer Pressekonferenz. Es sei "ein großer Fehler" von ÖVP, FPÖ und Neos gewesen, diese "populistische Maßnahme" zu beschließen, kritisierte Leichtfried.