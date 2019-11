Schützenhöfer legt sich nicht fest: "Wie im Lotto, nix is' fix"

Pünktlich zum Live-Einstieg der regionalen TV-Nachrichten kam Hermann Schützenhöfer aus der Sitzung des ÖVP-Landesparteivorstandes. "Da habt ihr jetzt eine Direktleitung?", erkundigte sich der Landeshauptmann. "Ich liebe Direktsendungen, da kannst nichts rausschneiden."

Sondieren bis zum Wochenende

Dann war es an den Journalisten, Fragen zu stellen. Die Wichtigste war natürlich jene nach den Koalitionspräferenzen, doch Schützenhöfer blieb in dem Punkt ausweichend: "Wir werden übers Wochenende entscheiden, mit wem wir in Verhandlungen treten." Auch Schützenhöfer will also sondieren, auch wenn er dies als "Steiermark-Gespräche" bezeichnet.