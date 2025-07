Salzburgs Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird wieder Anwalt

Der frühere Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (69) kehrt in seinen ursprünglichen Anwaltsberuf zurück. Wie er am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, wird er Anfang Oktober gemeinsam mit seiner Frau Christina Haslauer , sie ist ebenfalls Rechtsanwältin, in Salzburg eine Rechtsanwaltskanzlei eröffnen. Seine ihm derzeit übertragenen Funktionen als Vorsitzender des Aufsichtsrats jeweils der Salzburg AG und der Großglockner Hochalpenstraßen AG übe er weiterhin aus.

Darüber hinaus wird Haslauer weiter den Stiftungsratsvorsitz in der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) und die Präsidentschaft in der Internationalen Salzburg Association (ISA) sowie in der Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft wahrnehmen.

Teil der Arbeitsgruppe für Verwaltungsreform

"Zudem habe ich mich über Ersuchen von Herrn Bundeskanzler Christian Stocker bereit erklärt, in einem Teilbereich der anlässlich der Landeshauptleutekonferenz am 6. Juni 2025 in Salzburg vereinbarten Reformpartnerschaft mitzuwirken und die Federführung in der Arbeitsgruppe für die verfassungsrechtliche Kompetenzbereinigung zu übernehmen", schreibt der Ex-Landeshauptmann. "Nach 21 intensiven, aber auch erfüllenden Jahren in der Politik freue ich mich auf all diese Aufgaben, in die ich meine Erfahrungen gut einbringen kann."

Haslauer kam nach der ÖVP-Wahlniederlage bei den Salzburger Landtagswahlen im Jahr 2004 als Quereinsteiger in die Politik. Er übernahm die Partei von Franz Schausberger und wurde unter Gabi Burgstaller (SPÖ) Landeshauptfraustellvertreter. Nach dem Finanzskandal holte er bei den vorgezogenen Neuwahlen 2013 den Landeshauptmann-Sessel für die Volkspartei zurück. Nach zwölf Jahren im Amt übergab er am 2. Juli 2025 an seine Nachfolgerin Karoline Edtstadler.