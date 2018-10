Rückkehr der Leistungsgruppen in der Mittelschule

In diesen Gruppen soll dann anhand der beiden Leistungsniveaus unterrichtet werden. Das bedeute aber nicht die Rückkehr zu Leistungsgruppen, so Riegler-Picker. „Man wird nicht einmal im Jahr zugeteilt und bleibt dann dort, sondern man kann unter dem Jahr wechseln.“ Als Zeichen der Änderungen soll die NMS auch vom Namen her das „Neu“ verlieren und zur „ Mittelschule“ werden. Mit den beiden Standards sind auch unterschiedliche Berechtigungen beim Wechsel an eine weiterführende Schule verbunden. Es könne auch sein, dass ein Schüler in einem Fach „AHS-Standard“ erreiche (etwa Mathematik) und in anderen vielleicht nur „Standard“ ( Riegler-Picker: „Ein klassischer HTL-Zubringer“).

„Ich glaube an diesen Schultyp“, betonte Faßmann. Allerdings müsse man das „großstädtische Problem“ lösen, wo die Mehrzahl der Kinder mittlerweile AHS-Unterstufen besuchen. „Das kann aber nicht in einem ritualhaften Ruf nach mehr Ressourcen bestehen.“ Er setzte daher auf ehrliche Schullaufbahnentscheidungen, zum Teil auch bauliche Verbesserungen an den Standorten sowie auch die problemorientierte Vergabe von Zusatzressourcen.

Weitere Maßnahme des „Pädagogik-Pakets“, das am Mittwoch vom Ministerrat abgesegnet werden und dann in Begutachtung gehen soll. An Polytechnischen Schulen wird es wieder die Möglichkeit eines freiwilligen zehnten Schuljahrs geben. So sollen rund 400 Jugendliche pro Jahr eine „zweite Chance“ erhalten, so Faßmann. Die Umstellungen sollen alle bereits ab dem nächsten Schuljahr wirksam werden - eine aufsteigende Umsetzung ab den jeweils ersten Klassen wurde verworfen, um nicht in einem Übergangszeitraum zwei parallele Systeme zu haben.