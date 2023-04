Rote Jugend für Babler: "Aufbruchstimmung innerhalb der Partei"

Der interne Wahlkampf um den Parteivorsitz kommt nun jedenfalls in Fahrt: Babler kündigte auf diversen Social Media-Kanälen erste Tourdaten für seine "Basistour durch Österreich" an. "Jetzt geht's los. Ich komme zu euch, ins Viertel, ins Grätzel, in die Gemeinde, in die Stadt, ins Stammbeisl, ins Sektionslokal und in große Hallen", schrieb Babler.