Leo XIV: Im Papamobil für einen "gerechten Frieden"

Neuer Papst plant erste Reisen: Diese Länder kommen in Frage

Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump bleibt der Amtseinweihung von Leo XIV. fern. Dafür nehmen die Staatenlenker dieser Welt (von US-Vize J.D. Vance , Deutschlands Kanzler Friedrich Merz , Ukraines Präsident Wolodimir Selenkskij wie Österreichs Kanzler Christian Stocker, EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen uvm.) direkt vor dem Petersdom Platz und Monarchen wie Prinz Albert und Charlene, die im weißen Kleid die Kameras auf sich lenkt. Wie rund 200.000 Menschen, die mit Handys alles und sich an diesem für viele historischen Tag festhalten.

Das beginnt bei der halbstündigen Fahrt im Papamobil unter Jubelrufen und Applaus. Das geht über ins lateinischen Vater Unser , setzt sich fort in einer Allerheiligenlitanei , die - wie die gesamte Messe - in einem 104 Seiten starken Buch, das auf jedem Sitzplatz liegt, enthalten ist - und steigert sich.

Dann nämlich, wenn das Evangelium in altgriechischer Sprache gesungen wird. Oder, wenn Leo XIV. mit den Insignien ausgestattet wird, die ihn vor den Augen der Welt und laufender Kameras fortan zum Heiligen Vater machen.

Alles festgehalten von hunderten Fernsehkameras. Alles gesichert vorab von Geheimdiensten, von Tausendschaften an Sicherheitskräften am Boden und Drohnen.

Nach zwei Stunden - ehe sich die Konvois wieder aus dem Vatikan stauen werden - spricht Leo XIV. alle "Brüder und Schwestern" direkt an und über den "gerechten Frieden", für den er sich einsetzen will. "Für den Frieden in Gaza, der Ukraine und Myanmar." Er sei "ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch“. Nebst dem Krieg gilt der Focus des Papstes der Ungerechtigkeit, dem Kapitalismus.

Wir erleben, so Leo XIV., "eine Zeit in der noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem Anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt“.