Rohbau fertig - aber Sanierung des Parlaments wird teurer als geplant

Zusätzliche Umbauten

Weitere Mehrkosten nimmt das Parlament bewusst in Kauf, weil zusätzliche Projekte angegangen werden, die ursprünglich nicht eingeplant waren. So werden unter dem historischen Sitzungssaal zwei abhörsichere Lokale für Untersuchungsausschüsse (und nicht nur eines) ausgebaut. Einen weiteren abhörsicheren Raum wird es unter der Rampe des Parlaments geben. Und auch an der Fassade sind zusätzliche Ausbesserungs- und Reinigungsarbeiten geplant. Sobotka beziffert die Kosten für diese Pakete mit 22 Mio. Euro. "Es wird daher ein Stück teurer werden", sagt Sobotka. Dafür werde das Parlament ein künftig "krisensicheres Bauwerk" sein.