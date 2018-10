Rendi-Wagner: "Weil ich nicht Christian Kern bin"

Am Montag-Abend war die designierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu Gast in der ZIB2. Dort gab sie etwa an, keinen Grund zu sehen, sich bei den Parteimitgliedern für das Chaos rund um den Abgang ihres Vorgängers Christian Kern zu entschuldigen. Denn sie sei bei den Vorgängen selbst "nur Passagierin" gewesen, erklärte sie auf entsprechende Fragen. Von Kerns tatsächlichem Abtritt sei sie kaum früher als die Öffentlichkeit informiert gewesen.

Rendi-Wagner äußerte sich auch zum Statement des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, der meinte: "Ich persönlich glaube, es ist eine sehr starke persönliche Belastung, den Parteivorsitz und den Klubvorsitz zu machen". "Wir haben das in einem engen Vier-Augen-Gespräch diskutiert. Ich habe auch sehr bald den Kontakt mit ihm gesucht und habe kein Problem damit, dass er Vertrauen in mich und meine Personalentscheidungen hat", so Rendi-Wagner. Sexistisch fand sie die Aussage Ludwigs, dass sie "sehr sympathisch, telegen und kompetent" sei, nicht: "Ich denke, er hätte das auch über einen Mann gesagt. Ich fühle mich von Michael Ludwig in keinster Weise sexistisch behandelt."