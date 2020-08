Rendi-Wagner: Ab 10 Millionen Corona-Hilfen staatliche Beteiligung

Insofern fordert die rote Parteichefin auch in Österreich "schnellstens und dringend zu handeln." Ansonsten drohe im Herbst eine zweite Welle der Arbeitslosigkeit.

Wie in Deutschland will Rendi-Wagner auch in Österreich staatliche Beteiligungen im Rahmen der Corona-Hilfen. Das Motto dürfe nicht lauten "Gewinne privatisieren und Verluste verstaatlichen", sagt sie. Ab zehn Millionen Euro sollte eine auf bis zu sieben Jahre befristete staatliche Beteiligung überlegt werden.

In Deutschland zeige sich, dass eine sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung einen Unterschied mache, was vor allem in der Krise deutlich würde, sagte Rendi-Wagner.