"Schwere Verfehlungen": Rauscher als Rektor der PH NÖ abberufen

Erwin Rauscher ist als Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich abberufen worden. Das Bildungsministerium begründete den Schritt in einer Aussendung am Donnerstag mit "schwerer Pflichtverletzung".

Unter der Verantwortung von Rauscher sollen "fingierte Lehrveranstaltungen im Verwaltungssystem PH-Online angelegt beziehungsweise freigegeben" worden und auf dieser Grundlage Zahlungen an Lehrpersonal erfolgt sein, hieß es. Strafanzeige sei eingebracht worden.