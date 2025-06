Regierungs-Accounts auf Social Media: Grünes Licht für Neuregelung

In Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen mit 1. Juli 2025 und in weiten Teilen auch rückwirkend gelten. Damit könnten sie auch die im Mai gegen ÖVP, NEOS und Grüne verhängten saftigen Strafen betreffen. Denn diese sind noch nicht rechtskräftig, nachdem die Parteien Berufung eingelegt haben. Kritik an der Vorgangsweise kommt von der FPÖ. Ein von ihr eingebrachter Antrag, den Gesetzentwurf einer kurzen Begutachtung bis zum 8. Juli zu unterziehen, fand keine Mehrheit im Verfassungsausschuss.

Neuregelung für Rechnungshof-Präsidentin "unzureichend"

Kritik an der Neuregelung übte am Donnerstag auch der Rechnungshof (RH). "Eine Rollentrennung zwischen Accounts von Mitgliedern der Bundesregierung und der Landesregierungen einerseits und parteipolitischen Accounts andererseits sollte auch in Österreich selbstverständlich sein. Die beabsichtigte Regelung im Parteiengesetz, die auch für laufende Verfahren gelten soll, ist unzureichend. Die Sphären bleiben weiterhin vermischt", befand RH-Präsidentin Margit Kraker in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Auch auf Basis der neuen Rechtslage werde der Rechnungshof Fehlentwicklungen in diesem Bereich weiter prüfen und aufzeigen, so Kraker.