Mitarbeiter-Prämien bis 1.000 Euro sind heuer steuerfrei

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten heuer eine Prämie von bis zu 1.000 Euro lohn- und einkommenssteuerfrei auszahlen, kündigt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) an.

"Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden," so der Minister am Sonntag. Anders als in der Vergangenheit sei die Prämie nun nicht mehr an Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen gebunden.