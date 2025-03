Die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wird - im Fall, dass der Regierungspakt bei der NEOS-Mitgliederversammlung am Sonntag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erhält - wohl am Montag angelobt werden. Dem Vernehmen nach soll die Angelobung der ersten Dreierkoalition Österreichs um 11 Uhr stattfinden. Keinen Kommentar gab es aus der Präsidentschaftskanzlei, die den Termin erst nach einer Zustimmung der NEOS-Mitglieder bekanntgeben will.

Für den Vormittag spricht zudem, dass Christoph Wiederkehr am frühen Montagnachmittag mit dem Besuch eines Kindergartens in Wien bereits erstmals als NEOS-Bildungsminister auftreten will. Am Wochenende finden im Vorfeld der Angelobung noch Gesprächstermine der neuen Minister und Ministerinnen sowie Staatssekretäre und -sekretärinnen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt - abseits der Medien, wie seitens der Parteien gegenüber der APA betont wurde.