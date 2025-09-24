Regierung schafft Rahmen für einheitliche Trinkgeldpauschale

Die je nach Bundesland anders geregelte Trinkgeldpauschale in der Gastronomie ließ die Wogen in der öffentlichen Debatte heuer im Sommer hochgehen. Nun kommt eine bundesweit einheitliche Regelung.

Der entsprechende Gesetzesentwurf ist heute, Mittwoch, im Ministerrat beschlossen worden. Die Regierung schafft einen österreichweit einheitlichen Rechtsrahmen, der den Sozialpartnern als Orientierung dient. Das Gesetz soll Rechtssicherheit schaffen und 2026 in Kraft treten.