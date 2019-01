Reform des Strafvollzugs: Personalvertreter fordern mehr

Justizminister Josef Moser ( ÖVP) will die überbelegten Gefängnisse entlasten und unter anderem die im Regierungsprogramm vorgesehene Ausweitung der elektronischen Fußfessel angehen. Bisher können Häftlinge erst ab einer Reststrafe von einem Jahr in den elektronisch überwachten Hausarrest entlassen werden. Künftig soll diese Frist auf zwei Jahre verdoppelt werden, wie Minister Moser am Wochenende in der "Wiener Zeitung" sagte. Der Vorsitzende der Justizwachegewerkschaft, Albin Simma, zeigt sich zufrieden mit der geplanten Novelle. Sieht aber auch noch offene Forderungen der Personalvertreter.

Derzeit sind 437 Personen mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest. Laut Simma könnte sich diese Zahl mit der geplanten Ausweitung verdoppeln. Ob es durch die Maßnahmen zur Entlastung der Justizwache kommt, werde man sehen, sagt der Christgewerkschafter im Ö1-Morgenjournal.