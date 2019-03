„Rechts, aber rechtsstaatlich“: Kurz als Musterbeispiel

Nicht nur die Sozialdemokraten, auch Europas Konservative haben ihre liebe Not mit dem grassierenden Rechtspopulismus. Zwar sind die Folgen für die Konservativen nicht überall so krass wie in den genannten Ländern. Die EVP ist immer noch die stärkste Partei in der EU, und sie wird es auch nach der EU-Wahl am 26. Mai sein.

Aber selbst ihre mächtigste Stütze, die deutsche CDU, sucht nach einem Rezept gegen die von Rechtsextremen geschürte Ausländerfeindlichkeit.