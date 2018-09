Rechnungshof bringt Leitfaden für Bauprojekte heraus

Mit dem Leitfaden soll all jenen Stellen, die Bauprojekte der öffentlichen Hand durchführen (wie Bund, Länder oder Gemeinden) ein "Nachschlagwerk" in die Hand gegeben werden, sagte Kraker. Immer wichtiger werde auch die Frage nach den Lebenszykluskosten von Objekten und nach nachhaltigem Bau, betonte sie.

Dieser "Beitrag zur Beratungsfunktion" des Rechnungshofes werde an alle relevanten Stellen aktiv verteilt. Man werde den Leitfaden etwa an die Bundesregierung, das Parlament, an die Länder sowie an Gemeinde- und Städtebund versenden, so die Präsidentin.