Manche Konservative sprechen von „Befehlsverweigerung“, andere vom Beginn einer „internen Aufstandsbewegung“ gegen Donald Trump. Wie dem auch sei: Was die Republikaner in der Vorwoche im erzkonservativen Bundesstaat Indiana durchgesetzt haben, ist in der zweiten Präsidentschaft des 79-jährigen Rechtspopulisten bisher einmalig.

Trotz immensen Drucks von Trump und anderen Spitzenvertretern haben sich die regionalen Republikaner geweigert, ihrer Partei in Washington durch einen umstrittenen Trick dabei zu helfen, bei den Zwischenwahlen im Kongress im Herbst 2026 die Mehrheit zu behalten. Trump und das Partei-Establishment in der Hauptstadt verlangten, dass Indiana seine Wahlkreise zu Ungunsten der einzigen beiden Demokraten neu zuschneidet (gerrymandering), auf dass 2026 in Washington zwei Sitze zusätzlich für die „Grand Old Party“ herausspringen.

Knappe Mehrheiten

Hintergrund: Die „Reps“ haben in beiden Kammern des US-Kongresses – Senat und Repräsentantenhaus – sehr knappe Mehrheiten. Trump-Strategen haben darum bereits im Sommer angefangen, sich zusätzliche Parlamentssitze herbeizukonstrurieren, bevor im November 2026 alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben werden. In Texas, North Carolina und zwei anderen Bundesstaaten hat das geklappt.