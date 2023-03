Rauch: "Maskentragen verstößt nicht gegen Vermummungsverbot!"

Der Falter wies am Mittwoch in seinem Morgen-Newsletter auf eine rechtliche Feinheit hin: Streng genommen gilt seit dem 1. März auch in Wiener Öffis wieder das Vermummungsverbot. Zur Erinnerung: Die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung hat 2017 das sogenannte Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz (AGesVG) umgesetzt. Wer in der Öffentlichkeit "seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände" verhüllt, dem droht eine Strafe von 150 Euro.