Rauch-Kallat hält Männerseminar "Feminismus für Anfänger"

Seminare

Sie hält Seminare nur mit Frauen oder nur mit Männern ab. Die Frauenseminare sind die überwiegende Mehrzahl. „Aber Männerseminare sind nicht mehr exotisch“, sagt Rauch-Kallat. Die häufigsten Fragen, die ihr Männer stellen: Darf ich noch einen Schmäh, einen Witz machen? Wie verhalte ich mich korrekt? Wie blamiere ich mich nicht? Was geht noch, was nicht? Wo muss ich sensibel sein?

„Der Umgangston in Firmen ist oft ein Thema. Was ist auf Firmenexkursionen und Weihnachtsfeiern angebracht?“ Die Antworten sind nicht einfach. „Wir sagen den Männern, dass sie ein Sensorium für die jeweilige Frau entwickeln müssen. Manche Frauen vertragen mehr, manche weniger.“

Manche Männer sind verunsichert, ob sie einer Frau in den Mantel helfen oder die Tür aufhalten dürfen. Rauch-Kallat: „Man muss nicht, darf aber. Alles, was unter gutes Benehmen fällt, ist selbstverständlich erlaubt. Ich helfe auch manchmal älteren Männern in den Mantel, wenn sie sich schwer tun.“

Sie sagt ihren männlichen Klienten aber auch, „das Gerede von der charmanten Dame – das will keine Frau mehr hören“.

Eine häufige Frage lautet: Was tun, wenn dem Mann eine Kollegin gefällt? Was ist am Arbeitsplatz gestattet? „Natürlich kann man zeigen, dass man jemanden mag, aber ich würde nicht unbedingt beim Kopierer anbandeln. Man kann ja fragen, ob man gemeinsam die Mittagspause verbringt“, rät Rauch-Kallat. Vorgesetzten sei Anbandeln jedoch strikt verboten, egal ob beim Kopierer oder am Mittagstisch.