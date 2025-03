Anstieg: 1.647 Fälle von Rassismus bei ZARA gemeldet

Mehr als die Hälfte der gemeldeten rassistischen Vorfälle (61 Prozent) betraf Online-Rassismus. Was online stattfinde, wirke sich aber auch offline aus, betont Isiba. 13 Prozent der Meldungen 2024 bezogen sich auf rassistische Vorfälle im öffentlichen Raum, ein Viertel davon waren rassistische Beschmierungen an Hauswänden, Gedenkstätten oder öffentlichen Anlagen.

Im Jahr 2024 sind bei der Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA 1.647 Meldungen von Rassismus dokumentiert worden. Das sind 345 mehr als im Vorjahr. "Wir wissen, das ist nur die Spitze des Eisbergs", so ZARA-Geschäftsführerin Rita Isiba bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, die Dunkelziffer sei viel höher. Die Beratungsstelle forderte bei der Vorstellung des Rassismus-Reports 2024 insbesondere Maßnahmen gegen rassistische Diskriminierungen im Gesundheitswesen.

Der Fokus des diesjährigen Rassismus-Berichts liegt auf rassistischen Diskriminierungen im Gesundheitswesen. "Rassismus macht krank und das ist keine Metapher", sagte Isiba. Einerseits würden zahlreiche Studien belegen, dass der Stress infolge rassistischer Erfahrungen zu chronischen Erkrankungen wie Diabetes, psychischen Erkrankungen oder Bluthochdruck führen könne. Andererseits würden Migranten in medizinischen Einrichtungen oft nicht ernst genommen und fehldiagnostiziert. So würden etwa Hautkrankheiten in Lehrbüchern fast ausschließlich auf heller Haut gezeigt und bei Menschen mit dunklerer Haut daher oft falsch diagnostiziert.

"Rassismus ist kein individuelles Problem"

Sprachliche Barrieren würden zu weiteren Benachteiligungen führen. 86 Prozent der Betroffenen würden Vorfälle Studien zufolge gar nicht melden, weil dies zusätzlich belastend sei, so die ZARA-Geschäftsführerin. Zudem würden Beschwerdemechanismen und Schutzräume fehlen.