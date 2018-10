Prozessflut wegen Pflegekosten

Noch etwas ist offen: Der Bund hat den Ländern bisher 100 Millionen als Ausgleich für den Pflegeregress überwiesen. Dadurch, dass die Pflege jetzt im Endeffekt gratis ist, fallen laut Ländern 240 Millionen Ausgaben für bisherige Selbstzahler, die sich ihre Pflege privat finanzierten, an. Hacker war bei Finanzminister Hartwig Löger und machte ihn aufmerksam, dass für diese 240 Millionen die Rechtsbasis fehle. Löger verwies laut Hacker auf den diesbezüglichen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz. Hacker antwortete Löger: „Sie wollen tatsächlich eine Rechnung von mir, auf die ich drauf schreibe: Auf Basis des Beschlusses der Landeshauptleutekonferenz (die es in unserer Verfassung gar nicht gibt) verrechne ich Ihnen 80 Millionen?“

Niederösterreich bestätigt, dass dieses Gesetz fehle. Die Zeit dränge, das Geld solle noch heuer fließen.

Sondertreffen der Länder

Am kommenden Freitag werden sich die Sozial-Landesräte zu einer Sondersitzung treffen. Eingeladen hat das Land Salzburg, konkret der grüne Landesrat Heinrich Schellhorn, der in Koalition mit ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer regiert.

Die Länder wollen einen weiteren Versuch starten, sich auf ein Mindestsicherungsmodell zu einigen, bevor ihnen der Bund ein Modell vorschreibt.

Brisant könnte die Causa werden, weil in der laufenden Session des Verfassungsgerichtshofs ein Urteil zum oberösterreichischen Modell der Mindestsicherung erwartet wird. Das niederösterreichische Modell hat das Höchstgericht bereits aufgehoben, der „Deckel“ von 1500 Euro ungeachtet der Anzahl der Kinder ist „unsachlich“. Nun will sich die Bundesregierung am oberösterreichischen Modell orientieren, das ebenfalls auf rechtlichem Prüfstand steht.

Auf der Tagesordnung der Soziallandesräte werden auch die offenen Pflegeregresspunkte stehen.