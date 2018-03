"Propaganda": Schultheater teilt Flüchtlinge in "gut" und "böse"

Das habe mit Propaganda nichts zu tun, so Marakovits. Es handle sich um "Informationsvermittlung" in "kreativer Art und Weise". Entstanden sei die Initiative außerdem in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule St. Pölten. Eine für heute, Freitag, Abend geplante Aufführung von "Welt in Bewegung" im Weltmuseum Wien wurde nun allerdings kurzfristig abgesagt.