Primärversorgung: Neos für mehr unternehmerische Freiheit für Ärzte

Die NEOS halten wenig vom finanziellen Anschub für medizinische Primärversorgungseinrichtungen durch Gelder der Europäischen Investitionsbank (EIB). "Wer glaubt, die geringe Zahl an Primärversorgungszentren läge an zu teuren Krediten, der hat überhaupt nichts verstanden", so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker am Dienstag in Richtung Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne).