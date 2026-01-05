Aufgrund des Priestermangels und des hohen Anteils von sogenannten "Spätberufenen" unter den Neupriestern starten die österreichischen Erzdiözesen und Diözesen einen neuen Ausbildungsweg zum Priestertum. Künftig soll es speziell für Männer zwischen 45 und 60 Jahren, die im Berufsleben stehen bzw. alternative Möglichkeiten suchen, einen "Zweiten Weg für Spätberufene" geben, teilte die Regentenkonferenz der Priesterseminare Österreichs laut Kathpress mit.

Nötig sind einerseits ein theologisches Studium mindestens auf Bachelor-Niveau an einer Hochschule, Universität oder auch per Fernstudium; auch ein rein kirchlicher Abschluss soll möglich sein. Andererseits findet die Ausbildung und Begleitung auf praktischer und spiritueller Ebene in den jeweiligen Priesterseminaren statt. Dabei werden über den regulären Ausbildungsrahmen hinaus individuell Schritte vereinbart, welche auch berufliche Verpflichtungen berücksichtigen.

