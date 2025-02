Weiter Verteidigungsministerin: Wer ist Klaudia Tanner?

Schon bisher war Klaudia Tanner in einer Regierungsfunktion tätig. Die Verteidigungsministerin bleibt auch in der Dreier-Koalition im Amt. Die 54-jährige leutselige Bauernbündlerin galt schon 2017 als Anwärterin für den Job, der dann doch der FPÖ zufiel. Als Sebastian Kurz zwei Jahre später mit den Grünen eine Regierung einging, fiel die Wahl dann auf die Schwägerin seines Beraters Stefan Steiner . Zuvor saß sie für rund ein Jahr im niederösterreichischen Landtag, befasste sich dort aber mit Themen wie Kultur, Verfassung und Gesundheit. Nun geht die Niederösterreicherin mit Routine weiter ans Werk.

Aufgewachsen ist Tanner am elterlichen Bauernhof im Bezirk Scheibbs, wo man sich auch der Imkerei widmet. Die Tochter half nicht nur am Hof mit, sondern ging nebenbei einer klassischen Bildungskarriere nach. Der AHS-Matura folgten Jus-Studium, Gerichtsjahr und ein erster Kontakt mit dem Bauernbund als Rechts- und Sozialreferentin.

Das Innenministerium war eine harte Schule

Nach zwei Jahren im Kabinett von Innenminster Ernst Strasser, das für alle dort Tätigen eine harte, aber lehrreiche Schule war, wechselte Tanner für einige Jahre zu Kapsch, um 2010 in den Bauernbund heimzukehren. 2011 war sie dann als Direktorin im Amt, nebenbei auch als Gemeinderätin in ihrem Wohnort Gresten aktiv. Nach der vergangenen Landtagswahl zog Tanner in den niederösterreichischen Landtag ein. Schon ein Jahr davor war die Vertraute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur stellvertretenden Vorsitzenden der niederösterreichischen Volkspartei gewählt worden.