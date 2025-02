Der Mann fürs Grobe bleibt Innenminister: Wer ist Gerhard Karner?

Ruppig war er als Landesgeschäftsführer

Auch eher ruppig ging es der neue Innenminister in seiner Paraderolle als Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP an. Doch der Erfolg gab Karner, wenn man so will, Recht. Zwölf Jahre lenkte er für Erwin Pröll die Geschicke und gemeinsam durfte man den ein oder anderen schönen Wahlerfolg feiern.