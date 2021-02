Politischer Aschermittwoch: Drei Bier, zahme Kritik und kein Gejohle

Der Ort war derselbe, das Geschehen gänzlich anders. Während die FPÖ ihren politischen Aschermittwoch in den vergangenen Jahren mit Bierbänken, Musik und Gejohle in der gut gefüllten Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis begangen hatte, blieb diese heuer fast leer.

Beinahe im Dunklen saßen da nur zu dritt Parteichef Norbert Hofer, der Spitzenkandidat der Blauen in Oberösterreich Manfred Haimbuchner und eine Moderatorin – jeder von ihnen ein Bier neben sich. Das Gespräch wurde live im Internet übertragen.

Zu Beginn schwelgten die Drei in Erinnerungen. Haimbuchner lobte die gute Stimmung und die „kantigen Politsprüche“, die in vorangegangenen Jahren in Ried gefallen waren. Er gab zu, dass die Veranstaltung in der Vergangenheit „manchmal auch ein Hort der politischen Inkorrektheit war. Aber das soll ja auch so sein“.