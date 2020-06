5,8 Millionen für fehlerhaftes, unlesbares Aktenstück

Der Vorsitzende des Universitätsrats der MedUni Wien, Erhard Busek, übt Kritik am Stil des "Maulkorberlasses" für die Primarärzte des AKH. Wie berichtet, hat Uni-Rektor Wolfgang Schütz den Primarärzten "Provokation" und eine Schädigung der MedUni Wien vorgeworfen und ihnen untersagt, während der Verhandlungen über die neue Ärztearbeitszeit "ohne Absprache" in die Öffentlichkeit zu gehen. Busek zum KURIER: "Ich hätte den Erlass in der Form nicht gemacht."

Inhaltlich gibt Busek dem Rektor aber insofern recht, als die Proteste der Ärzte bei den Verhandlungen mit der Politik nicht hilfreich seien. Es gehe jetzt um 20 Millionen Euro, die die MedUni Wien für eine Übergangszeit vom Wissenschaftsministerium bekommen solle.

Ganz verstummen werden die Ärzte trotz Sprechverbots ohnehin nicht. Am 18. Februar um 18 Uhr kann man beim KURIER-Gespräch im Raiffeisenhaus erfahren, was Professor Christoph Zielinski zum heißen Thema "AKH vor dem Kollaps?" zu sagen hat.