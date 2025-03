Rosenkranz, Haubner und Bures: Ein seltenes Treffen und harte Fakten

Viel diskutiert wurde über die Öffnung des Parlaments für Besucher, was alle begrüßten, auch wenn Rosenkranz meinte, dass an Ausschusstagen nicht zu viele Besuchergruppen Einlass finden sollten.

U-Ausschüsse live im TV?

Einig war man sich bei der Sicht auf die neue geopolitische Lage, nachdem die USA wiederholt klargemacht hatten, Europa im Ernstfall nicht unbedingt zur Seite zu stehen. Was das heißt? „Wenn wir Frieden wollen, müssen wir in unsere Verteidigung investieren“, sagte Haubner. „Die wehrhafte Neutralität war der FPÖ immer ein Anliegen, meine Partei stellt die meisten Abgeordneten, die auch Milizsoldaten sind“, sagte Rosenkranz. Bures sah das differenzierter, schließlich gebe es längst Cyberangriffe und Manipulationen aus dem Ausland, wie das vor der Brexit-Abstimmung der Fall gewesen sei. Auch bei der Frage, ob die Neutralität heute verändert werden müsse, winkte Bures ab – das würde in der Bevölkerung nur für noch mehr Unsicherheit sorgen. Rosenkranz bekräftigte, worum es im Kern bei der Neutralität gehe: Keine Einmischung in kriegerische Auseinandersetzungen und keine Stationierung fremder Truppen.

Sollen U-Ausschüsse des Parlaments live im TV übertragen werden können? Bures spricht sich dafür aus, sofern das Parlament das beschließt. Dem schloss sich Rosenkranz an, Haubner ließ die Frage elegant aus.