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Inland

Pilnacek-U-Ausschuss: Staatsanwaltschaft Krems im Visier

Die Behördenleiterin und eine Staatsanwältin sollen zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek Auskunft geben.
Christian Böhmer
13.05.2026, 08:30

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KONSTITUIERENDE SITZUNG DES U-AUSSCHUSSES ZUR CAUSA PILNACEK

Die Abgeordneten im Pilnacek-Untersuchungsausschuss nehmen heute die Staatsanwaltschaft Krems ins Visier.

Zunächst ist Susanne Waidecker, Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems, geladen. Die Staatsanwaltschaft Krems war ab dem Auffinden der Leiche Pilnaceks im Oktober 2023 in Rossatz in zentraler Funktion. Nach Waidecker wird dann noch die fallführende Staatsanwältin der Behörde als Auskunftsperson geladen.

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Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 16

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