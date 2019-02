Pflegejahre sollen für Pension angerechnet werden

Von den rund 450.000 Pflegegeldbeziehern mit Betreuungsbedarf werden 85 Prozent in den eigenen vier Wänden betreut. „Niemand will ins Heim, daher müssen wir die betroffenen Familien stärken“, sagt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in der Schau-TV-Gesprächsreihe Warum eigentlich?. Die private Heimpflege müsse weiter ausgebaut werden und pflegende Angehörige unterstützt werden. „Sie bringen eine Leistung, die volkswirtschaftlich unbezahlbar ist“, so Riedl weiter.