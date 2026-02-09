Pflegegeld: Anstieg um 2,3 Prozent im Jahresschnitt 2025

Die Zahl der Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher steigt seit Jahren kontinuierlich. Auch die am Montag von der Statistik Austria veröffentlichten Jahreszahlen des Hauptverbandes für 2025 zeigen diesen Trend: Demnach konnten im Vorjahr durchschnittlich 501.237 Personen diese Leistung in Anspruch nehmen, das sind 2,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben für das Pflegegeld um 6,0 Prozent auf insgesamt 3,63 Mrd. Euro.

Die durchschnittliche Bezugshöhe betrug im vergangenen Jahr 604 Euro. Gegenüber 2024 ist das ein Plus von 3,7 Prozent.

In fast allen Pflegestufen mehr Bezieher

In den meisten der sieben Pflegegeldstufen ist die Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher gestiegen. Weniger Anspruchsberechtigte gab es lediglich in der 7. Stufe der Personen mit den schwersten Einschränkungen: mit 8.332 Personen (2024: 8.586). Die meisten Bezieherinnen und Bezieher von Pflegegeld gab es mit 146.260 Personen in der niedrigsten Stufe 1.

Auch der weitere Rückblick zeigt den längerfristigen Anstieg: Im Jahr 2019 lag der Jahresdurchschnitt von Pflegegeldbeziehern noch bei 463.662 Personen. Damit gab es in diesen letzten sechs Jahren ein Plus von 8,1 Prozent.