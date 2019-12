Pflege-Kosten des Staats stiegen seit 2013 um ein Drittel an

2,3 Milliarden Euro kostete die Pflege für die öffentliche Hand im Vorjahr netto - also abzüglich dessen, was an Beiträgen und Ersätzen eingenommen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von ca. 16 Prozent (2017: knapp 2 Mrd.). Über die vergangenen fünf Jahre beträgt der Anstieg satte 36 Prozent (2013: 1,7 Mrd.).

Zu erklären ist dieser Anstieg einerseits natürlich mit dem Plus an älteren, pflegebedürftigen Menschen. 2018 wurden 153.486 Personen durch mobile Dienste zu Hause gepflegt, 95.100 waren in Pflegeheimen, Pflegewohnhäusern und ähnlichen Einrichtungen untergebracht. Die Zahlen haben in diesen beiden Bereichen etwa gleich stark zugenommen, prozentuell gesehen waren es im stationären Bereich mit 19 Prozent etwas mehr als bei den mobilen Diensten mit 13 Prozent.