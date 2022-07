Dringende Nachbesserungen bei Pflegereform gefordert

Auch die Gewerkschaften GPA und vida sowie der Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) pochen erneut auf Nachbesserungen bei der Pflegereform. Heimhilfen und Beschäftigte in der Behindertenbegleitung müssten ebenso vom geplanten Entgeltzuschuss profitieren, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die Reform soll diese Woche im Nationalrat beschlossen werden.