Peter Hacker: „Helmut Zilk war eine Naturgewalt“

Hacker zählte zum engeren Kreis der Zilk-Mitarbeiter und kramt für den KURIER in Erinnerungen an den legendären Bürgermeister.Im 1. Bezirk wurde die Bognerstraße für den Verkehr gesperrt. Die Taxler wollten das nicht akzeptieren und fuhren ungeniert weiterhin durch die Straße. Zilk rief den Polizeipräsidenten an und forderte ihn auf, Polizisten hin zu schicken. Bis es ihm reichte – Zilk stellte sich höchstpersönlich in die Bognerstraße und verscheuchte die Taxler.

Zilks Ehefrau Dagmar Koller war ein wichtiger Faktor. Hacker: „Er hat sie beschützt und behütet, er hat sie wirklich geliebt. Auch wenn rundherum alles gekocht und gebrodelt hat, war ihm das wurscht, wenn Dagmar Koller angerufen hat, hatte er unendlich viel Zeit.“

Zilk hat die Wienbälle im Ausland erfunden. Es ging ihm darum vor Ort Bilder zu erzeugen, die die Leute mit Wien verbinden – Walzer tanzende Menschen in festlicher Kleidung. Hacker: „Wenn der Ball in Tokio, Singapur und Vancouver stattfindet, dann bewirkt das was. Dagmar hat die tanzende Bürgermeisterfrau optimal gegeben. Wenn der Bürgermeister von Tokio mit der Bürgermeisterfrau von Wien Walzer tanzt, ist das ein Bild in der lokalen Presse. Und Dagmar Koller kann nicht nur gut Walzer tanzen, sondern auch lächeln, wenn der Partner nicht Walzer tanzen kann und ihr auf die Zehen steigt. Sie hat eine charmante Botschaft der Stadt in die Welt hinaus getragen. Das war Business. Wir sind auch deswegen eine wohlhabende Stadt geworden, weil so viele Menschen diese Stadt sehen wollen.“

Schön musste die Stadt aussehen, damit schöne Fotos entstehen, die noch mehr Touristen anlocken. Hacker: „ Zilk hat sich bis zur Explosion über schiefe Verkehrstafeln aufregen können. Mein Kollege im Bürgermeisterbüro musste die Rathaus-Technik zwingen, entlang der Ringstraße unterschiedliche Verankerungsmethoden auszuprobieren, um herauszufinden, welche Verankerungsmethode dazu führt, dass das Stangeln grad stehen bleiben. Zilk persönlich hat dann die beste Verankerung ausgesucht.“

Wien sollte auch Umweltmusterstadt sein. Zilk ließ sich im Bürgermeisterbüro Modelle für Rauchgaswäsche vorführen und sich erklären, wie man Rauchgas aus Müllverbrennungsanlagen so wäscht, dass nur noch Wasserdampf heraus kommt. Damit setzte Wien weltweit neue Standards. Um das sichtbar zu machen, kam Zilk auf die Idee, den anarchistischen Öko-Freak Friedensreich Hundertwasser dazu zu bewegen, die Müllverbrennungsanlage Spittelau zu gestalten.

Woher nahm Zilk die vielen Ideen? Hacker: „Er hat mit unendlich vielen Menschen geredet, mit Menschen auf der Straße, mit Künstlern, Ärzten, Architekten. Er war ein permanenter Ideenräuber, er hat hingehört und überall Ideen abgesaugt.“ Die Fähigkeit, quer zu denken, Dinge miteinander zu verknüpfen, rührte von Zilks Faible für moderne Kunst, meint Hacker.

Zilk hat in Wien auch die Erinnerungskultur initiiert, bevor sie in bundesweit wirklich in Gang kam.Das Holocaust-Mahnmal auf dem Judenplatz. Das Jüdische Museum. Seine Freundschaft mit Teddy Kollek, dem damaligen Bürgermeister von Jerusalem. Hacker: „ Zilk sagte, wer eine Weltstadt sein will, muss sich mit der Welt aussöhnen.“ Auch das Hrdlicka-Denkmal vor der Albertina, dem heutigen Helmut-Zilk-Platz, geht auf ihn zurück. Zilks Leibblatt, die Krone, kampagnisierte massiv dagegen. Hacker: „ Zilk hat mit Dichand gestritten und gesagt, du kannst schreiben, was du willst, dieses Ding kommt in die Stadt.“

1993 wurde Zilk Opfer des Briefbombenattentäters Franz Fuchs. Als Zilk zu Hause einen Brief öffnete, zerfetzte ihm die Bombe zwei Finger der linken Hand.

1994 gab er das Bürgermeisteramt ab, am 24. Oktober 2008 starb Zilk an Herzschwäche.

Sollte die SPÖ manchmal bei Zilk nachblättern, wie man Politik macht? Was kann sie von ihm lernen? Hacker: „Sich nicht ständig mit sich selbst beschäftigen, sondern bei den Menschen sein. Man muss im Herzen bei den Menschen sein. Das habe ich von Helmut Zilk gelernt, das hat mich geprägt.“