Der Nationalrat soll bei der Bewerbung für einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat eingebunden werden. Ein entsprechender Entschließungsantrag wurde am Freitag im Nationalrat beschlossen. Eingebracht worden war der Antrag von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos gemeinsam mit den Grünen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) warb im Nationalrat für einen "rot-weiß-roten Schulterschluss", dämpfte aber die Erwartungen an einen sicheren Erfolg der Kandidatur.

Österreich bewirbt sich für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Jahre 2027/2028. Gemäß dem Antrag soll das Parlament aktiv in die Kandidatur eingebunden werden. Dabei könnten die parlamentarischen internationalen Kontakte genutzt werden, heißt es in der Initiative. Angestoßen werden außerdem regelmäßige Informationen der Außenministerin an den Nationalrat über Schwerpunkte und den Fortgang der Kandidatur. Angesichts zahlreicher internationaler Organisationen mit Sitz in Wien und Österreichs Tradition als neutraler Vermittler sehen die Abgeordneten eine besondere Verantwortung des Landes für den Multilateralismus.