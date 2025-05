Stocker in Rom: "Große Erwartungen an neues Pontifikat"

Stocker führt die österreichische Delegation, die am Sonntag auf der Messe zu Beginn des neuen Pontifikats teilnehmen wird. "Ich freue mich sehr, bei der Messe zur Amtseinführung des neuen Papstes dabei sein zu können. Ich bin neugierig zu sehen, mit welchen Themen sich Leo XIV. befassen wird. Wir haben aus seinen ersten Ansprachen gesehen, dass Frieden, Gerechtigkeit und der Umgang mit Künstlicher Intelligenz ihm ganz besondere Anliegen sind", erklärte Stocker, der am 27. April an der Trauerzeremonie für den verstorbenen Papst Franziskus teilgenommen hatte.

Die Tatsache, dass 200 Delegationen aus der ganzen Welt an der Messe zur Amtseinführung des neuen Papstes teilnehmen, bezeuge, wie groß die Erwartungen in Zusammenhang mit dem neuen Pontifikat seien. Stocker rechnet mit der Möglichkeit, am Rande der Messe Gespräche mit einigen der Regierungschefs führen zu können, die sich am Petersplatz befinden, wie es bereits bei Franziskus ́ Trauerzeremonie der Fall war.

"Ich komme vom Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Tirana, an dem am Freitag circa 50 Staats- und Regierungschefs teilgenommen haben. Die Messe am Sonntag wird die Gelegenheit bieten, mit dem einen, oder anderen Regierungschef zu sprechen, der in Tirana bereits anwesend war. Viele Begegnungen werden sich spontan ergeben", erklärte Stocker.

Ob es zu einem Gespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kommen wird, ist noch unklar. "Ich habe am Freitag mit Meloni in Tirana gesprochen. Ob es am Sonntag noch weitere Gesprächsmöglichkeiten geben wird, wird sich noch zeigen", betonte Stocker.