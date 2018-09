Ort des Respekts: Wo es noch Gutmenschen gibt

Das Innenministerium will die Polizei anweisen, ausländische Verdächtige und Sextäter, die nicht zum Familienkreis des Opfers zählen, besonders raus zu hängen.

Während das Innenministerium von Amts wegen Furcht vor Ausländern schüren will, fand am Mittwochabend in der Raiffeisenbank International eine Kontrastveranstaltung statt. Der Verein respekt.net ehrte Vertreter der Zivilgesellschaft, die sich für Menschen in besonders schwierigen Situationen einsetzen. Unter 240 Initiativen, die sich für Menschenwürde, Demokratie und Nachhaltigkeit engagieren, wurden vierzehn ausgewählt und mit einem Preisgeld von insgesamt 21.000 € belohnt.

Aufs Geld kam es aber nicht in erster Linie an. „Es gibt Motivation und Ansporn, weiter zu machen“, sagten fast alle Preisträger. „Und es tut gut, zu wissen, dass wir nicht Einzigen sind, die so denken wie wir.“