Orbán kassiert im Oval Office bei Donald Trump nur Lob

Er verstärkte damit, was die renommierte Denkfabrik „ Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) zuvor als Sündenregister des Ungarn aufgelistet hatte: Orbán habe seit der Annektierung der Krim 2014 sechs Mal Wladimir Putin getroffen. Anstatt, wie von Washington gefordert, die Energie-Kooperation mit Moskau zu reduzieren, beziehe Ungarn weiter Gas aus Russland über die TurkStream-Pipeline. Dass Orbán Russland auch den Ausbau des Atomkraftwerks bei Paks zubillige, sei ebenfalls verstörend. Ähnlich wie der Umstand, dass das Hauptquartier der Russischen Internationalen Investment Bank (IIB), die wegen ihrer Geheimdienst-Kontakte KGB-Bank genannt wird, in Budapest sein werde.