Das Erbe der Spiele: Wie sich Paris durch Olympia verändert hat

Den Wandel brachte Olympia. Die Organisatoren der Sommerspiele 2024 in Paris setzten darauf, dass mehrere Wettkampfstätten wie das Stade de France und ein neu gebautes Olympisches Wassersportzentrum, aber auch das Olympische Dorf in den nördlichen Vororten im Departement Seine-Saint-Denis liegen.

Eigentlich steht Schwimmunterricht in französischen Grundschulen auf dem Lehrplan, doch mangels einer Badeanstalt konnte das in Pierrefitte-sur-Seine bislang nicht umgesetzt werden.

Es ist in vielerlei Hinsicht sozial benachteiligt: Hier gibt es vergleichsweise weniger Krankenhäuser, Freizeitangebote – und Bäder. Das Departement zählt mehr als doppelt so viele Nichtschwimmer unter Jugendlichen als der Rest Frankreichs.

Tania Bragia, als Head of Legacy verantwortlich für den Nachlass der Spiele beim IOC, verweist darauf, dass Sport mehr Platz in der französischen Gesellschaft bekommen habe.

Seitdem wurden mehrere Bäder renoviert oder neu gebaut, einige Gemeinden stellten im Sommer mobile Schwimmbecken auf. Außerdem läuft in Seine-Saint-Denis und in Marseille unter anderem mit Geldern aus einem Olympia-Fonds das Schwimmlern-Programm „1, 2, 3 Nagez!“, übersetzt: „1, 2, 3 schwimmt los!“

Schwimmen in der Seine

„Bei mehr als 80 Prozent der Zulieferer bei den Spielen handelte es sich um kleine oder mittlere Unternehmen, meist aus der Region“, so Bragia. Fast ein Jahr später zeigt sich, dass zum einen die Metropole selbst in mehrfacher Hinsicht profitiert hat, etwa in Form des Ausbaus seines Verkehrsnetzes, Renovierungsarbeiten oder auch neuer Bademöglichkeiten in der Seine und der Marne, die für 1,4 Mrd. Euro einer umfassenden Reinigungsaktion unterzogen wurde.