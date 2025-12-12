Vermeintliche Oligarchennichte aus Ibiza-Video wurde angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits im Sommer Anklage gegen die vermeintliche Oligarchennichte aus dem Ibiza-Video erhoben. Das meldet die Tageszeitung Der Standard am Freitag.

Der Strafantrag - der sich nicht auf das eigentliche Ibiza-Video bezieht - habe das Gericht der Lettin allerdings bisher nicht zustellen können. Dem Lockvogel würden bei einer Verurteilung maximal ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagsätzen drohen.