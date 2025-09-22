Die Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich exponentiell. Genutzt werden ChatGPT und Co. in Österreich indes noch nicht mehrheitlich. Jedenfalls, wenn es nach den 1.027 von OGM für den KURIER Befragten geht (Schwankungsbreite +/- 3,1 Prozent).

61 % geben an, KI im Alltag nicht zu benutzen. 36 % nutzen ChatGPT und andere KI-Modelle. Unterschiede lassen sich bezüglich Geschlecht nicht ausmachen, wohl aber betreffend des Alters. Menschen unter 30 Jahre sind besonders KI-affin. 63 % nutzen sie regelmäßig, bei den unter 50-Jährigen sind es 43 % – bei Menschen im Ruhestand indes nur 14 %.