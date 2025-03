Auch Grün-Wähler befürworten Asyl-Pläne und neue Abfangjäger

"Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Mit dem bekannten Goethe-Zitat lässt sich die Einstellung der Bevölkerung zu den Vorhaben der Dreierkoalition beim Thema Asyl und Migration zusammenfassen.

So befürworten die Teilnehmer an einer aktuellen KURIER-OGM-Umfrage durchwegs die Ankündigungen der Regierung in diesem Bereich. Von der verpflichtenden Integration von Anfang an (92 Prozent Zustimmung) über die Wartefrist von drei Jahren bis zum Anspruch auf volle Sozialleistung (85 Prozent) bis hin zum Kopftuch-Verbot für Mädchen bis 14 (79 Prozent).