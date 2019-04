ÖVP und SPÖ stellen gemeinsam "Jahrbuch für Politik" vor

Das " Jahrbuch für Politik 2018" der Politischen Akademie der ÖVP ist am Freitag präsentiert worden. Parteiübergreifend war dabei nicht nur das Autorenregister. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und Maria Maltschnig, Direktorin des Renner-Instituts der SPÖ, orteten in einer Diskussion Gemeinsamkeiten ihrer Parteien. In beiden hätten sich die Beweggründe für politisches Engagement geändert.

"Genuines politisches Interesse"

Viele klassische Parteimitglieder von SPÖ und ÖVP würden schlicht sterben, merkte Maltschnig nüchtern an, Nehammer stimmte dem zu. Wer jetzt der SPÖ beitrete, tue das aus "genuinem politischen Interesse", etwa um die Gesellschaft mitzugestalten.