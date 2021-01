ÖVP-Spitzenvertreter kritisieren geplanten Green Deal der EU

Sowohl der WWF als auch die Grünen haben den Green Deal der EU verteidigt. Der WWF spricht von einer "fahrlässigen Attacke" von Köstinger und Pernkopf. Die Grünpolitiker Thomas Waitz und Clemens Stammler kritisierten auch das von Pernkopf benutzte Schlagwort einer "nachhaltigen Intensivierung" der Landwirtschaft.

Es sei "ein Unsinn" wenn beim Ökosozialen Forum von einer "nachhaltigen Intensivierung" gesprochen werde, so Waitz in einer Aussendung in die Richtung von Pernkopf. "Die Intensivierung der Landwirtschaft hat uns genau in diese katastrophale Situation von Biodiversitätsverlust, Abhängigkeit von Chemieprodukten und desaströsen Erzeugerpreisen gebracht", so der EU-Mandatar der Grünen, die in der Heimat mit der ÖVP eine Regierungskoalition bilden. Nur mit einer Ökologisierung der ganzen EU-Landwirtschaft könne eine heimische Versorgung von Lebensmitteln "langfristig, zum Wohle von Landwirtinnen und Landwirten, aber auch unseren Konsumenten, absichern".

"Das ist das völlig falsche Signal" sagte WWF-Artenschutzexperte Arno Aschauer in Reaktion auf die ÖVP-Kritik am Green Deal. "Angesichts der akuten Klima- und Biodiversitätskrise sind die permanenten Angriffe auf die geplanten Naturschutz-Verbesserungen geradezu fahrlässig." Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigten, wie schlecht es um die Artenvielfalt in Europa bestellt sei. "Ein Hauptverursacher dafür ist die industrielle Landwirtschaft, daher braucht es auf allen Ebenen Verbesserungen", so der Umweltschützer.